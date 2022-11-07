Advertisement

لبنان

تجنّبوا المرور على أوتوستراد جبيل.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1008426-638034418258147836.jpg
Doc-P-1008426-638034418258147836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد المَسلَك الشرقي لأوتوستراد جبيل - البترون زحمة سيرٍ خانقة امتدّت من مستشفى سيدة مارتين في جبيل إلى مدخل بلدة عمشيت، وذلك بسبب انزلاق شاحنة قرب مطعم "ماكدونالدز" عند مدخل البلدة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرتضى: "الأونيسكو" شريك أساسي للبنان الساعي الى استعادة دوره الرائد
lebanon 24
07/11/2022 21:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
lebanon 24
07/11/2022 21:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
12 إصابة جديدة بالكوليرا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
07/11/2022 21:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مسعى ميقاتي.. طائرة عسكرية مصرية تصل الى لبنان الاربعاء وهذا ما تحمله
lebanon 24
07/11/2022 21:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24

جبيل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-11-07
13:32 | 2022-11-07
13:27 | 2022-11-07
13:11 | 2022-11-07
13:03 | 2022-11-07
12:51 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website