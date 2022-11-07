تجنّبوا المرور على أوتوستراد جبيل.. ماذا يجري هناك؟

شهد المَسلَك الشرقي لأوتوستراد جبيل - البترون زحمة سيرٍ خانقة امتدّت من مستشفى سيدة مارتين في جبيل إلى مدخل بلدة عمشيت، وذلك بسبب انزلاق شاحنة قرب مطعم "ماكدونالدز" عند مدخل البلدة.



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