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لبنان

12 إصابة جديدة بالكوليرا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 12:26
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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان حيث تم تسجيل 12 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 448.

ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة. 
 
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