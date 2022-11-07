12 إصابة جديدة بالكوليرا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان حيث تم تسجيل 12 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 448.



ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة.

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