Advertisement

لبنان

وزير الصحة يكشف.. هل سيكون لقاح "الكوليرا" إلزامياً؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 11:59
A-
A+
Doc-P-1008447-638034463021194763.jpg
Doc-P-1008447-638034463021194763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض مراحل خطة اللقاح ضد الكوليرا التي سيعلن عنها في مؤتمر صحافي غدا في وزارة الصحة، على أن تنطلق  المرحلة الأولى من عملية التلقيح اعتباراً من السبت المقبل.
Advertisement
 
وقال الأبيض ان المفوضية العليا للاجئين قدمت للبنان 600 الف لقاح ستصل يوم الأربعاء المقبل وستوزع بين لبنانيين ونازحين في ثلاثة مناطق تشهد النسبة الأكبر من الاصابات في عكار والبقاع الشمالي والبقاع الأوسط.
وعن المرحلة الثانية من إعطاء اللقاح لباقي المواطنين والنازحين، أوضح وزير الصحة أنها تنتظر وصول نحو مليون و500 الف لقاح إضافي لتبدأ في غضون اسابيع أو اقل.
وفي حديث لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع منى صليبا، أكّد الأبيض أن اللقاح ضد الكوليرا لن يكون إلزاميا، لكنه سيتم تكثيف الحملات على الأرض لشرح اهمية اللقاح والترغيب به.
 
ورداً على الداعين الى فرض إلزامية اللقاح، قال ان الإلزامية ربما تُحدث ردة فعل سلبية، موضحاً ان نسبة التجاوب مع اللقاح ستكون بحسب دراساتنا نحو 80% الى 85%، وقال: "هدفنا الوصول الى تلقيح نحو 70% من المجتمع لأن نسبة العشرين والثلاثين في المئة ستكون ضعيفة ولا تحقق المطلوب منها. من سيأخذ اللقاح ستصبح لديه حماية ضد الاصابة بالكوليرا بعد خمسة الى سبعة ايام".
 
وردا على سؤال حول ارتباط انتشار الكوليرا في لبنان بمخيمات النزوح السوري، اوضح وزير الصحة ان الكوليرا في هذه المرحلة بدأت في سوريا قبل ان تبدأ في لبنان، مشيراً إلى أن أول حالة كوليرا اكتشفت عند نازح سوري كان عائدا من سوريا، وقال: "لا شك ان الكثافة الموجودة في المخيمات بالاضافة الى ظروف غياب البنية التحتية في المخيمات أثرت سلبا، وذلك بالاضافة الى اهتراء البنى التحتية ايضا خارج المخيمات في مناطق عدة في لبنان واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الاستخدام".
واوضح أنه في مخيمات النازحين حفراً للصرف الصحي، في حين أن المياه توزعها الأمم المتحدة هناك، وأضاف: "عندما لم يتم تفريغ هذه الجور بشكل جيد، حصل نوع من الطوفان في بعض المخيمات، وهذا الأمر سمح بأن نرى عدد اصابات اضافي في مناطق وجود النازحين".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-11-07
13:32 | 2022-11-07
13:27 | 2022-11-07
13:11 | 2022-11-07
13:03 | 2022-11-07
12:51 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website