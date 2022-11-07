بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟

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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم، بلغ 25 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".