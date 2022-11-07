إجراءٌ قضائي.. ما جديد ملف "النافعة"؟

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وبعد أن استجوب الموقوفين المدعى عليهم بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية من معقبي معاملات، على مدى أكثر من 5 ساعات، أصدر القاضي منصور مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعاً على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعا تمهيدا لاتخاذ الاجراءت اللازمة بحقهم.الى ذلك، استجوب القاضي منصور موقوفاً بجرم سرقة أسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.