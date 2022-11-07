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لبنان

إجراءٌ قضائي.. ما جديد ملف "النافعة"؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 12:51
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استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم الإثنين، 9 موقوفين في ملف "النافعة" المحال أمامه من النيابة العامة في جبل لبنان، استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات.
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وبعد أن استجوب الموقوفين المدعى عليهم بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية من معقبي معاملات، على مدى أكثر من 5 ساعات، أصدر القاضي منصور مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعاً على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعا تمهيدا لاتخاذ الاجراءت اللازمة بحقهم.

الى ذلك، استجوب القاضي منصور موقوفاً بجرم سرقة أسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
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