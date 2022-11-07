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لبنان

بعد جلسة اليوم.. متى ستجتمع اللجان النيابية المشتركة مُجدداً؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 11:22
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أفادت المعلومات بأنّ اللجان المشتركة ستتابع درس ما تبقى من مشاريع وإقتراحات قوانين على جدول أعمالها، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع في 14 الحالي. 
 
 
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