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لبنان
بعد جلسة اليوم.. متى ستجتمع اللجان النيابية المشتركة مُجدداً؟
Lebanon 24
07-11-2022
|
11:22
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أفادت المعلومات بأنّ اللجان المشتركة ستتابع درس ما تبقى من مشاريع وإقتراحات قوانين على جدول أعمالها، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع في 14 الحالي.
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