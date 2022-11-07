بعد جلسة اليوم.. متى ستجتمع اللجان النيابية المشتركة مُجدداً؟

أفادت المعلومات بأنّ اللجان المشتركة ستتابع درس ما تبقى من مشاريع وإقتراحات قوانين على جدول أعمالها، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع في 14 الحالي.

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