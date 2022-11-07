المرتضى: "الأونيسكو" شريك أساسي للبنان الساعي الى استعادة دوره الرائد

شدد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على أن "لبنان وعلى الرُغم من جميع الأزمات التي يعبر فيها، لا يزالُ قِبلةَ أنظارِ منظمات ودول لا حصرَ لها، تجدُ فيه فضاءً ثقافيا منفتِحا على إمكاناتِ تطور غير محدودة، بسبب ما يختزنُه تراثُه وشعبُه من غنًى وحرية".

كلام المرتضى جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في افتتاح مقر المكتب الاقليمي لليونسكو في بيروت بعد تأهيله وتجديده، في حضور مساعد المدير العام لمنظمة الاونيسكو في باريس للشؤون الادارية نيكولاس جيفريز ومديرة المكتب الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا وحشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الأجنبية والعربية والهيئات الثقافية.استهل المرتضى كلامه مرحبًا بالحضور، وقال: "يا ضيوفنا الأجانب، أهلا وسهلا بكم في لبنان، نعيد وإياكم افتتاح هذا المكتب الإقليمي بعد الانتهاء من اعمال ترميمه، وهو المكتب الفاعل جداً منذ تاريخ إنشائه في العام 1961، والذي نعوّل عليه الكثير، بجميع العاملين فيه بقيادة الصديقة العزيزة الأستاذة فارينا، في لعب دور الشريك الأساسي لوزارة الثقافة اللبنانية بمعرض سعيها الى حفظ موروث لبنان التراثي المادي وغير المادي، وصون كنوزه الأثرية واستعادة دوره الرائد ثقافيا وحضاريا على مستوى المنطقة والعالم".وقال: "إن لبنان إن ينسى فلا ينسى المبادرة التي أطلقتْها المديرةُ العامة أودري ازولي مشكورة في ذكرى انفجار 4 آب 2020 وسمتها "لبيروت". مبادرة سباقة كرست الأونسكو من خلالها وَضع التعليم والثقافة في صلب جهود الإغاثة في حالات الطوارئ منذ لحظتها الاولى. وتستمر هذه المبادرة بنجاح عبر جهود المنظمة ودعم الدول الأعضاء في إظهار الروح الحقيقية للأونسكو".أضاف: "إن لبنان حريص على البقاء في طليعة الدول المتمسكة برسالة الحرية والتعددية والتنوع، فهو بتكوينه مساحةُ عيش واحد ولقاء وحوار. إن وزارة الثقافة اللبنانية مصرة على أن تلعب دورا على مستوى بناء جسور التلاقي التي تجعلنا وحدها نخرج من كهوفنا النفسية ونتحرر من خوفنا ونستعيد ثقتنا بذواتنا وببلدنا وننطلق في عملية بناء الإنسان والوطن على أسسٍ افضل ليستعيد دوره مركزا للإشعاع الحضاري والتعاون الإنساني وأنموذجا يقتدى به على مستوى قبول الآخر، ونحن نتطلع إلى دعم المنظمة ودعمكم، ليبقى لبنان وفيا لدوره قائما به على أكمل وجه، تحقيقا لرسالته الإنسانية ولمعنى وجوده."وختم: "أنقل إليكم أصدق تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي الذي شرفني اذ كلفني بتمثيله في هذه المناسبة. دمتم بخير وعاشت الأونيسكو منارة تشع على الإنسانية تعاونا وتعاضدا وسلاما، عشتم عاشت الثقافة وعاش لبنان".