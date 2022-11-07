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لبنان

بعد عملية رصد دقيقة.. مروج مخدرات في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
07-11-2022 | 13:27
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "توافرت معلومات لدى دوريَّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام المواطن: أ. ش. (مواليد عام 1986، لبناني) على ترويج المخدّرات من نوعي الكبتاغون وحشيشة الكيف ضمن قرى وبلدات قضاء مرجعيون.
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وبنتيجة المتابعة، وبعد رصد تحرّكات المذكور، تمَّ تحديد مكان تواجده ليل 17/9/2022 في بلدة الطيبة - السَّاحة العامَّة، فتوجَّهت الدوريَّة إلى المكان، وبمجرّد وصولها قام المطلوب بالفرار بالاتجاه المعاكس تاركًا خلفه سيّارته نوع "ب. أم" التي كان على متنها، فأقدم على رمي المفتاح في محاولة منه لمنع الدوريَّة من تفتيشها، مستغلًّا استحالة العثور عليه في الظلام، ولكن الدوريَّة تمكنت من اللّحاق به وتوقيفه.  
 
وأودع الموقوف والآلية والمضبوطات مخفر العديسة للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص".
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