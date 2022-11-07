للذاهبين إلى الشويفات.. نداءٌ من "الدفاع المدني"

طلب الدفاع المدني من السائقين "توخي الحذر الشديد أثناء سلوك طريق مفترق عرمون بإتجاه الشويفات ذهابا وإيابا، حيث ترسبت بقع من الزيوت، وذلك تفادياً لخطر الانزلاق".

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