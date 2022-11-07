أسلحة حربيّة وإطلاق نار.. هذا ما شهدته طرابلس مساء اليوم

وقعَ إشكالٌ، مساء اليوم، في محلة الجسرين - خان العسكر بمدينة طرابلس بين كل من المدعو "ب.م" من جهة و "ف.ب" من جهة أخرى.



Advertisement وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تطوّر الإشكال إلى إقدام "ف.ب." برفقة عدد من الشبان على اطلاق النار من أسلحة حربية بإتجاه أحد "الكاراجات" في المنطقة المذكورة من دون تسجيل إصابات.

وبحسب مندوبةفي الشمال، فقد تطوّر الإشكال إلى إقدام "ف.ب." برفقة عدد من الشبان على اطلاق النار من أسلحة حربية بإتجاه أحد "الكاراجات" في المنطقة المذكورة من دون تسجيل إصابات.