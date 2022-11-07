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لبنان

مأساة في طرابلس. العثور على جثة رجلٍ أمام متجره!

Lebanon 24
07-11-2022 | 16:12
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عثر، مساء اليوم الإثنين، على جثة المواطن "ن.د." في محلة الخناق - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وعلى الفور، حضرت الأدلّة الجنائية إلى المكان وكشفت على الجثة قبل نقلها إلى مستشفى طرابلس الحكوميّ.

يُشار إلى أن المتوفي هو صاحب محل نجارة في المحلّة المذكورة. 

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