مأساة في طرابلس. العثور على جثة رجلٍ أمام متجره!

عثر، مساء اليوم الإثنين، على جثة المواطن "ن.د." في محلة الخناق - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.



Advertisement وعلى الفور، حضرت الأدلّة الجنائية إلى المكان وكشفت على الجثة قبل نقلها إلى مستشفى طرابلس الحكوميّ. وعلى الفور، حضرت الأدلّة الجنائية إلى المكان وكشفت على الجثة قبل نقلها إلى مستشفى طرابلس الحكوميّ.



يُشار إلى أن المتوفي هو صاحب محل نجارة في المحلّة المذكورة.

