أُحرجت سفيرة دولة كبرى عندما سُئلت: لماذا لم تسهِّل بلادها عملية استجرار الغاز والكهرباء، ولم تجد جواباً مقنعاً لمن سألها في لقاء اقتصر على مجموعة مختارة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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