ميقاتي يلقي كلمة لبنان أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.. ومروحة لقاءات رئاسية

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يلقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم كلمة لبنان في "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، في مدينة شرم الشيخ بمصر، بالتوازي مع استكماله سلسلة اجتماعات ولقاءات مع قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية.وكان ميقاتي اجتمع امس مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملك الاردن عبدالله الثاني، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، رئيس جمهورية ارمينيا فاهاكن خاتشاتوريان،،رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين،المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والمدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي دايفيد ديزلي.رئيس الحكومة توجّه بالشكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات.كما شكر الرئيس السيسي بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام ، بتزويد لبنان لقاحات وادوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.وشدد ملك الاردن على أهمية الاسراع في العمل لتوقيع الاتفاق النهائي بين لبنان والبنك الدولي بما يمكّن الاردن من تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية.وجدد الرئيس الجزائري تأكيد دعم لبنان والاستعداد لمساعدته في كل المجالات.وقال: أحيي لبنان بلد الرجولة والصمود، وأتعاطف مع شعبه في المحنة التي تصيبه وباذن الله سينهض بلدكم من جديد ونحن الى جانبكم.وشكر الرئيس ميقاتي أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين على الدعم المستمر لقداسة البابا فرنسيس للبنان، والمواقف التي اطلقها اخيرا من البحرين حيث دعا الى مساعدة لبنان على وقف انهياره، وشدد على ان لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حالياً.وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل لانتخاب رئيس جديد للبنان وعدم اطالة فترة الشغور الرئاسي.ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا الى الاسراع في الخطوات المطلوبة لبنانيا لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق قبل انشغال العالم بملفات اخرى.