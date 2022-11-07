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لبنان

ترقّب لمضامين بيان "البطاركة" الجمعة.. الراعي: "مَن صنعوا الحرب يحكمون البلد"

Lebanon 24
07-11-2022 | 22:18
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يسجل ترقب لما سيصدر عن اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الذي افتتح أعمال دورته الخامسة والخمسين أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، من بيان ختامي يوم الجمعة المقبل يتطرق إلى التحديات المتأتية عن الفراغ الرئاسي.
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وفيما كتبت "نداء الوطن" ان بكركي تتقدم"صفوف المواجهة" لدرء مخاطر مخطط الشغور الرئاسي وأبعاده الهدّامة للدستور ومصير العيش المشرك في البلد"، لفتت" النهار" الى موقف عنيف جديد من القوى السياسية اذ اعتبر "ان من صنعوا الحرب لا يزالون يحكمون البلد" لافتا الى "انهم حتى اليوم لم يتمكنوا من تنقية ذاكرتهم ونسمعهم كيف يتراشقون الكلام الجارح في كل مناسبة".
وقال" ان التطورات باتت تحتم إجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية من جهة أخرى، وذلك لكي يسلم العيش المشترك المنظّم بنصوص الدستور، والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون سنة 1943، وجدّدوه باتفاق الطائف عام 1989"، وقال: "إذا ألقينا نظرة على واقعنا في لبنان، نجد بكلّ أسف أنّ الذين صنعوا الحرب ما زالوا هم أنفسهم يحكمون بلادنا، الأمر الذي يشلّ الدولة بسبب نار الخلافات المشتعلة تحت الرماد، ويشكّك الرأي العام الخارجي، ذلك أنّ من يصنع الحرب لا يستطيع أن يصنع السلام"، وأضاف: "لم يتمكّنوا، أو بالأحرى، لم يريدوا إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، فكان إنجازهم الكبير تنزيل العلم وإقفال القصر الجمهوري، وتسليم حكومة مستقيلة منذ خمسة أشهر، ولبنان في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي".
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