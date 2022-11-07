21
o
بيروت
26
o
طرابلس
14
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ترقّب لمضامين بيان "البطاركة" الجمعة.. الراعي: "مَن صنعوا الحرب يحكمون البلد"
Lebanon 24
07-11-2022
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسجل ترقب لما سيصدر عن اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الذي افتتح أعمال دورته الخامسة والخمسين أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، من بيان ختامي يوم الجمعة المقبل يتطرق إلى التحديات المتأتية عن الفراغ الرئاسي.
Advertisement
وفيما كتبت "نداء الوطن" ان بكركي تتقدم"صفوف المواجهة" لدرء مخاطر مخطط الشغور الرئاسي وأبعاده الهدّامة للدستور ومصير العيش المشرك في البلد"، لفتت" النهار" الى موقف عنيف جديد من القوى السياسية اذ اعتبر "ان من صنعوا الحرب لا يزالون يحكمون البلد" لافتا الى "انهم حتى اليوم لم يتمكنوا من تنقية ذاكرتهم ونسمعهم كيف يتراشقون الكلام الجارح في كل مناسبة".
وقال" ان التطورات باتت تحتم إجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية من جهة أخرى، وذلك لكي يسلم العيش المشترك المنظّم بنصوص الدستور، والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون سنة 1943، وجدّدوه باتفاق الطائف عام 1989"، وقال: "إذا ألقينا نظرة على واقعنا في لبنان، نجد بكلّ أسف أنّ الذين صنعوا الحرب ما زالوا هم أنفسهم يحكمون بلادنا، الأمر الذي يشلّ الدولة بسبب نار الخلافات المشتعلة تحت الرماد، ويشكّك الرأي العام الخارجي، ذلك أنّ من يصنع الحرب لا يستطيع أن يصنع السلام"، وأضاف: "لم يتمكّنوا، أو بالأحرى، لم يريدوا إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، فكان إنجازهم الكبير تنزيل العلم وإقفال القصر الجمهوري، وتسليم حكومة مستقيلة منذ خمسة أشهر، ولبنان في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعلان من السفارة الأميركية في بيروت الى المواطنين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً وما فوق
Lebanon 24
اعلان من السفارة الأميركية في بيروت الى المواطنين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً وما فوق
08:32 | 2022-11-07
07/11/2022 08:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن سحوبات الدولار.. إليكم ما تفعله المصارف
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن سحوبات الدولار.. إليكم ما تفعله المصارف
15:06 | 2022-11-07
07/11/2022 03:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر العاجل
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر العاجل
13:32 | 2022-11-07
07/11/2022 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من قبل الصرافين.. لهذا السبب ارتفع أمس سعر الدولار
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من قبل الصرافين.. لهذا السبب ارتفع أمس سعر الدولار
02:15 | 2022-11-08
08/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-11-07
07/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:28 | 2022-11-08
ميقاتي التقى رؤساء دول وحكومات وغوتيريس... ماكرون: الأولوية لاجراء الانتخابات الرئاسية
06:00 | 2022-11-08
"التيار" منقسم.. هل تغيّر "8 آذار" تكتيكها وتعدل عن "الورقة البيضاء"؟!
04:30 | 2022-11-08
التاريخ يعيد نفسه: عون في مواجهة "الطائف"
06:31 | 2022-11-08
ماذا فعل الجيش داخل أحد المصارف في جونية؟ (صور وفيديو)
06:16 | 2022-11-08
الثلوج تُزيّن جبل صنين... شاهدوا الصور
06:06 | 2022-11-08
مولوي: شعبة المعلومات تمكّنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية
فيديو
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
08/11/2022 13:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. رئيسة وزراء تونس في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. رئيسة وزراء تونس في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي!
01:30 | 2022-11-08
08/11/2022 13:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)
Lebanon 24
أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)
00:01 | 2022-11-08
08/11/2022 13:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact