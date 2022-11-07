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لبنان

ملف النافعة مفتوح للتحقيق.. والتسريبات تلمح الى إسم "موظف بارز"

Lebanon 24
07-11-2022 | 22:51
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كتبت "نداء الوطن": ناهز عدد الموقوفين حتى الآن في تحقيقات فرع المعلومات في ملف الفساد في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، نحو 40 موقوفاً في مركزي الأوزاعي والدكوانة، وفي مقدمهم رئيس مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة أيمن عبد الغفور. ويُتوقع أن يتوسع التحقيق الذي يجرى بإشراف المحامية العامة القاضية نازك الخطيب للاستماع إلى كل الموظفين ما يعني أن التحقيق قد يستغرق شهوراً.وإلى الآن، لم يردّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على طلبات الملاحقة للاستماع إلى المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، مع العلم أنّ مصادر قضائية تؤكد أنّ الوزير المعني لم يتخط بعد المهلة القانونية.
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وقد استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس 9 موقوفين في الملف، بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية من معقبي معاملات، على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعاً تمهيداً لاتخاذ الاجراءت اللازمة بحقهم.
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