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لبنان

أطلقوا النار عليه وسرقوا أمواله... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-11-2022 | 00:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اطلاق النار باتجاه سيارة المدعو "كرم فقيه" في بلدة زوطر، ما أدى الى اصابته.
 
وقام المجهولون بسرقة أموال صاحب السيارة، فيما تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.
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سرقة

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