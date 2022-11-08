أطلقوا النار عليه وسرقوا أمواله... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اطلاق النار باتجاه سيارة المدعو "كرم فقيه" في بلدة زوطر، ما أدى الى اصابته.

وقام المجهولون بسرقة أموال صاحب السيارة، فيما تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.