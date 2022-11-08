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لبنان

في طرابلس... الأمطار والرياح أديا الى سقوط شرفة أحد المنازل

Lebanon 24
08-11-2022 | 00:22
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أدت الامطار الغزيرة  وسرعة الرياح  التي شهدتها مدينة طرابلس خلال ساعات المساء الى سقوط جزء من شرفة مبنى قديم في الميناء. 
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، اقتصرت الأضرار على الماديات ولم يسجل اي اصابة في صفوف السكان.
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شرفة

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