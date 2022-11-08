في طرابلس... الأمطار والرياح أديا الى سقوط شرفة أحد المنازل

أدت الامطار الغزيرة وسرعة الرياح التي شهدتها مدينة طرابلس خلال ساعات المساء الى سقوط جزء من شرفة مبنى قديم في الميناء.

ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، اقتصرت الأضرار على الماديات ولم يسجل اي اصابة في صفوف السكان.