انفجار قنبلة في طرابلس خلال ساعات الليل... ما القصة؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على القاء قنبلة صوتية على احد "مولدات الاشتراك" في مدينة الميناء بالقرب من مستديرة "اليمني".وسمع دوي القنبلة في ارجاء مدينة الميناء والجوار، ولم ينتج عن انفجارها اية أضرار.وحضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.