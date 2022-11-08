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لبنان

انفجار قنبلة في طرابلس خلال ساعات الليل... ما القصة؟

Lebanon 24
08-11-2022 | 00:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على القاء قنبلة صوتية على احد "مولدات الاشتراك" في مدينة الميناء بالقرب من مستديرة "اليمني".

وسمع دوي القنبلة في ارجاء مدينة الميناء والجوار، ولم ينتج عن انفجارها اية أضرار.
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وحضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة. 
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