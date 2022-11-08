Advertisement

لبنان

للمرة الأولى هذا الموسم الثلوج تكلل قمم لبنان.. وهذا موعد انحسار المنخفض الجوي (صور)

Lebanon 24
08-11-2022 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1008563-638034904502662962.jpg
Doc-P-1008563-638034904502662962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا يزال لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز بين تركيا واليونان يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط وسيستمر حتى ليل الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا.

 

وقد أدت الأمطار الغزيرة أمس إلى تشكّل سيول ومستنقعات على الطرقات ولاسيما على أوتوستراد جل الديب.

 

ونشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" فيديو يظهر كيف دخل المنخفض الجوّي مساء أمس الإثنين سواحل لبنان، بكمية كبيرة من الصواعق والبروق والرعود والامطار الغزيرة.

 

 

Advertisement

 

 
 
 

من جهتها، نشرت صفحة Lebanon Weather Forecast صورا لجبل صنين ولجبل حرمون ـ الشيخ وهما مكللان للمرة الأولى بثلوج موسم 2022-2023 .

 
 
 
 

ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟

اليوم الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد و رياح ناشطة بخاصة خلال فترة قبل الظهر، ما يؤدي الى تشكل السيول على الطرق ويبقى التحذير من خطر تساقط حبات البرد، كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتبارا من المساء.

 

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب على المرتفعات مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا حلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتشكل السيول على الطرق كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2000 متر وما فوق ، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا خلال الليل.

 

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:28 | 2022-11-08
06:00 | 2022-11-08
04:30 | 2022-11-08
06:31 | 2022-11-08
06:16 | 2022-11-08
06:06 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website