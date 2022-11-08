للمرة الأولى هذا الموسم الثلوج تكلل قمم لبنان.. وهذا موعد انحسار المنخفض الجوي (صور)

لا يزال لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز بين تركيا واليونان يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط وسيستمر حتى ليل الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا.

وقد أدت الأمطار الغزيرة أمس إلى تشكّل سيول ومستنقعات على الطرقات ولاسيما على أوتوستراد جل الديب.

ونشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" فيديو يظهر كيف دخل المنخفض الجوّي مساء أمس الإثنين سواحل لبنان، بكمية كبيرة من الصواعق والبروق والرعود والامطار الغزيرة.

Advertisement

من جهتها، نشرت صفحة Lebanon Weather Forecast صورا لجبل صنين ولجبل حرمون ـ الشيخ وهما مكللان للمرة الأولى بثلوج موسم 2022-2023 .

ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟

اليوم الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد و رياح ناشطة بخاصة خلال فترة قبل الظهر، ما يؤدي الى تشكل السيول على الطرق ويبقى التحذير من خطر تساقط حبات البرد، كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتبارا من المساء.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب على المرتفعات مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا حلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتشكل السيول على الطرق كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2000 متر وما فوق ، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.