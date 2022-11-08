برئاسة صادق الصبّاح.. مجلس إتحاد المنتجين العرب اللبناني يعلن انطلاقه

عقد مجلس اتحاد المنتجين العرب اللبناني عدة إجتماعات في مقرّه الرسمي في مجمّع ستاركو في بيروت.

وخصصت الجلسات الأولى للإعلان عن الأعضاء المعينين، ووضع الخطوط الأولى للبدء بتحضير خطة عمل وخارطة طريق للمجلس، وتوزيع المهام على الأعضاء، والتعريف بمهمة المجلس في لبنان.

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وكان إتحاد المنتجين العرب في القاهرة، والذي يعمل تحت غطاء ورعاية جامعة الدول العربية، والذي يرأسه الأستاذ إبراهيم أبو ذكري، قد عيّن المنتج اللبناني صادق أنور الصبّاح نائباً لرئيس مجلس إتحاد المنتجين العرب الرئيسي، ورئيساً لمجلس الإتحاد في لبنان.

وقد تم تشكيل المجلس اللبناني من ١٣ عضواً من المنتجين والإعلاميين والكتّاب والعاملين بالشأن الفني والدرامي، بالإضافة الى نقابة الفنانين اللبنانيين ممثلاة بنقيب الفنانين اللبنانيين، ومندوب من وزارة الإعلام اللبنانية.

في البداية رحّب رئيس المجلس المنتج صادق الصبّاح بالأعضاء، وعرض لهم المسيرة والإجراءات العملية التي بدأت منذ شهور لتأسيس هذا المجلس في لبنان، ثم عرض الأهداف الأساسية التي سيعمل المجلس لتحقيقها، وأعلن عن كل الإتصالات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالموضوع.

واتفق المجتمعون على توزيع المهام في ما بينهم، من أمين سرّ الى أمين صندوق الى مستشارين إعلاميين وغيرها من المهام.

وتمنى الرئيس الصبّاح للأعضاء التوفيق بمهامهم لرفع مستوى الدراما والسينما في لبنان، وأن نصل الى وضع حجر الأساس لبناء مدينة إعلامية في لبنان، بالتعاون ومساعدة ودعم وزارتي الإعلام والصناعة في لبنان، تستقطب الإنتاج الدرامي والسينمائي العربي والعالمي الى لبنان.

وقد تشكّل مجلس إتحاد المنتجين العرب اللبناني من السادة:

صادق أنور الصبّاح رئيساً

الدكتور يوسف السبعاوي (المستشار الفخري)

رندة كنعان (مستشارة قانونية وممثل الإتحاد تجاه الحكومة)

ليلى حجازي (أمين سر )

طارق كرم (أمين صندوق)

نعمه بدوي (نقيب الفنانين اللبنانيين)

كلوديا مرشليان(مؤلفة وسيناريست)

جمال فيّاض (مستشار إعلامي)

روبير فرنجيه (مستشار إعلامي)

نسرين ظواهرة (إعلامية)

نورما أبو زيد (ممثلة وزارة الإعلام)

عبله خوري (منتجة)

رائد سنّان (منتج)

وتستمر عضويتهم في المجلس لسنتين، قابلة للتجديد أو التعديل.

وقد بدأ المجلس بالإعداد لنظامه الداخلي وتحديد المهام التي سيقوم بها ليكون فاعلاً ومنتجاً ومفيداً ومطوّراً للحركة الدرامية والسينمائية اللبنانية والعربية في لبنان.