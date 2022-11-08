ماذا تعني لفتة البابا تجاه لبنان؟

خص قداسة البابا فرنسيس لبنان بلفتة في كلمته خلال لقائه الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين في كنيسة القلب المقدس في المنامة فقال: "إذ أرى المؤمنين من لبنان الحاضرين، أؤكد صلاتي وقربي، خصوصا من ذلك البلد الحبيب والمتعب الذي يمر بمحنة، ومن كل الشعوب التي تتألم في الشرق الأوسط".

اراد البابا أن يقول للبنانيين أن بلدهم المعذّب والمنهك حاضر في فكره وصلواته وإهتماماته، وهو موضوع على جدول الأعمال اليومي للفاتيكان.

ومعروف أن الملف اللبناني كان الموضوع الثاني الذي تم بحثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد موضوع الحرب في أوكرانيا.

وقد تم التداول في تفاصيل الوضع اللبناني مع أمين سر دولة الفاتيكان بييترو بارولين ووزير خارجيتها بول ريتشارد غالاغر.

كذلك حضر ملف لبنان امس في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، حيث شكره على الدعم المستمر لقداسة البابا فرنسيس للبنان، والمواقف التي اطلقها اخيرا من البحرين حيث دعا الى مساعدة لبنان على وقف انهياره، وشدد على ان لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حالياً.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل لانتخاب رئيس جديد للبنان وعدم اطالة فترة الشغور الرئاسي.