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لبنان

"دولرة" كهربائية كاملة بين القطاعين العام والخاص

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-11-2022 | 01:30
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في إطار الحديث عن تحسين التغذية الكهربائية في لبنان بحوالى 8 الى 10  ساعات في اليوم ، أشار خبير في شؤون الطاقة والكهرباء الى أن  إتفاقا ضمنيا تم بين القطاعين الرسمي والخاص في ملف الطاقة بأن تكون كل المصادر التي تنتج الطاقة بالدولار لكي يستقيم هذا القطاع بكل مكوناته .

وأعطى هذا المصدر أمثالا على دولرة مصادر الطاقة قائلاً :

فاتورة "كهرباء لبنان" بحسب التعرفة الجديدة سوف تكون بالدولار بحسب منصة صيرفة .

فاتورة المولدات الخاصة في كافة المناطق اللبنانية أصبحت معظمها بالدولار على أساس دولار السوق الموازية، وتُجبى بالليرة اللبنانية أو بالدولار .

فاتورة شركة كهرباء زحلة تصدر بالدولار بحسب تعرفة وزارة الطاقة والمياه، على أن تُجبى بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف الدولار اليومي .

فاتورة إمتياز كهرباء جبيل بالدولار حسب تعرفة وزارة الطاقة ، وتًجبى بالليرة اللبنانية ، بالإضافة الى فاتورة شركة تعهدات بيبلوس الكهربائية التي تجُبى بالدولار أيضاً.

ثمن المازوت للمولدات الخاصة للأبنية الكبيرة بالدولار، كما أن كل مستلزمات الطاقة الشمسية بالدولار الفريش أو باللبناني حسب سعر صرف الدولار اليومي في السوق الموازية .

وعُلم أنّ الكثير من المشتركين فوجئوا بقرار اصحاب المولدات بجباية  الفواتير حصرا، ابتداء من اول الشهر الحالي، بعدما كان يتم التسعير بالدولار، مع ترك الخيار للمواطنين بالدفع إمّا بالعملة الصعبة، وإمّا بحسب سعر الصرف في السوق الموازيّة.

ولفت المصدر، في الخلاصة، الى أن هذه الدولرة الكاملة لقطاعات إنتاج الطاقة في لبنان سوف تسهِّل إنتظام وصول التغذية الى 24 ساعة على 24 ما بين كهرباء لبنان والإنتاج الخاص للكهرباء أياً يكن.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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