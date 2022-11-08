خطوة مُفاجئة من قبل الصرافين.. لهذا السبب ارتفع أمس سعر الدولار

عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل مُفاجئ حيث أقفل مساء أمس الإثنين على تسعيرة تراوحت ما بين 39000 و39100 ليرة للدولار الواحد وذلك بعدما افتتح صباحا عند معدل 37900 ليرة، فما أسباب هذا الارتفاع السريع؟

خبير مالي اعتبر عبر "لبنان 24" ان "لا مبررات منطقية لارتفاع سعر صرف الدولار"، مشيراً إلى ان "هذه العملية قد تكون موّجهة، أي ان أمر عمليات صدر لرفع سعر الصرف بهدف الضغط سياسياً من أجل إيجاد تسوية ما للأزمة الراهنة".

ولفت إلى "ان عملية رفع السعر أمس كانت تتم في مناطق معينة، كما ان بعض التطبيقات لم تتمكن من متابعة الموضوع وهذا أمر غريب".

وكشف ان "معظم الصرافين في إحدى المناطق كانوا يعملون عند الساعة السادسة مساء على الرغم من انهم يقفلون عادة عند الخامسة، كما لوحظ تواجد صرافين جوالين بكثرة في الشوارع، ما يؤشر ان تعليمات قد تكون صدرت بضرورة الضغط لرفع سعر صرف الدولار".