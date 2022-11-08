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لبنان

انتخابات المحامين: طغيان العنصر النسائي!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-11-2022 | 02:45
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تجري يوم الاحد في 20 تشرين الثاني الجاري جمعية عمومية في نقابة المحامين لانتخاب 4 أعضاء جدد من بين 16 مرشحاً، بعد انتهاء ولاية الأعضاء الأربعة وبينهم النقيب السابق النائب ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، ومايا الزغريني.  

واللافت من بين الـ16 اسماً وجود 8 سيدات مرشحات وهن: ميسم يونس، مايا شهاب، مايا الزغريني، أرلت بجاني، مهى زلاقط، لورنا فلفلة، مريم حمدان، ومرينا طرابلسي

امّا بقية المرشحين فهم: سعد الدين الخطيب، جورج يزبك، سامر بعلبكي، نديم حمادة، فاروق حمود، هادي فرنسيس، طوني حوراني، وعماد رموز

وفي الشمال، ينتخب المحامون عضوين فقط لمجلس النقابة، وبلغ عدد المتنافسين 7 وهم: احمد المصري، إيهاب مجذوب، باسكال أيوب، طارق خبازي، جمال اشراقية، زاهر العلي، ورنا الغز

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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