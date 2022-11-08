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لبنان

بالارقام: هذه تكلفة "شجرة الميلاد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-11-2022 | 03:15
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على بُعد شهر ونصف الشهر تقريبا من حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تستعد المحال والمجمعات التجارية لهذا الموسم الذي يعوّل عليه سنوياً لتحريك العجلة الاقتصادية، حيث من المُنتظر أيضا ان نشهد نسبة حجوزات من المغتربين والسياح لتمضية الاعياد في لبنان شبيهة بموسم الصيف.

وعُلم ان نسبة الحجوزات في الطائرات القادمة إلى لبنان وصلت الى 85% في الفترة الممتدة من 20 كانون الأول المقبل حتى نهاية الشهر نفسه، ومن المحتمل أن يرتفع معدل الحجوزات ليصبح 100%.

 بعض المحال والمراكز التجارية تم تزيينها بزينة الميلاد إيذاناً بانطلاق موسم الاعياد.

لكل من يريد شراء "شجرة الميلاد" أو زينة ميلادية جديدة، هذه جردة الاسعار، بحسب جولة سريعة ل "لبنان 24" على بعض المحال.

بداية فان الأسعار بالدولار، وسعر "شجرة الميلاد" الصغيرة أي 120 سنتمترا 65 دولارا، في حين ان الكبيرة أي 300 سنتمترا سعرها نحو 400 دولار.

أما علبة طابات الزينة المؤلفة من 24 طابة صغيرة فيبلغ سعرها نحو 4 دولارات.

بالانتقال إلى" المغارة" التي تجسد المعنى الحقيقي للعيد، فيبلغ سعر علبة مجسمات المغارة بحجم صغير من 8 قطع نحو 14 دولاراً. هذا من دون ان ننسى الأجراس وشريط الإضاءة وغيرها من مستلزمات الزينة وكلها مسعرة بالدولار.

ويبقى الامل بأن يطل هذا العيد بسلام وأمل على لبنان وأن يشعر اللبنانيون بفرحة الأعياد بعد سنوات شهدوا فيها أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ وطنهم.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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