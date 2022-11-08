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لبنان

اتحاد FYBL: كلفة بثّ المونديال في المؤسسات السياحية ستعالج

Lebanon 24
08-11-2022 | 01:42
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أعلن "اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL" انه "على اثر الحملة المنظمة والقانونية التي تقوم بها الشركة الوكيلة لـ Bein في لبنان لمنع المؤسسات السياحية، لا سيما المطاعم والمقاهي، من عرض مباريات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ الا بعد الاستحصال على اذن بالبث من هذه الشركة ومقابل مبالغ مالية ضخمة، لا تتلاءم مع الواقع الاقتصادي الحالي في البلاد، تبلّغ الاتحاد من اعضاء منتسبين اليه بشكاوى عدة بهذا الخصوص، وتبين له ان المبالغ التي تطلبها الشركة تتراوح بين ٤٠٠٠ و ٢٠٠٠٠$ كحد ادنى، وقد باشرت الشركة بادعاءات في حق اصحاب مطاعم ومقاه امام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب التي كلفت مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمتابعة".
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وفي بيان له، قال الاتحاد انه "بعد ورود كمّ هائل من المراجعات، تواصل رئيس الاتحاد ايلي صليبا مع وزير السياحة المهندس وليد نصّار ووزير الاعلام زياد مكاري مطالبا بالتدخّل في هذا الموضوع بما يرضي كل الاطراف، وبهدف تأمين بث المباريات في المؤسسات السياحية مقابل بدل منطقي تتقاضاه الشركة يراعي الاوضاع الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، بعيدا من فكرة تحقيق ارباح خيالية خلال فترة عرض مباريات كأس العالم".
 

وأكد أنه "بعد تجاوب الوزيرين نصار ومكاري مشكورين مع مراجعة رئيس الاتحاد، سيعقد وفد من الاتحاد خلال هذا الاسبوع اجتماعا مع كل من الوزيرين لشرح الواقع ومحاولة الوصول الى حلّ عملي يراعي كل الاطراف بما يخصّ تكاليف بثّ مباريات المونديال في المؤسسات السياحية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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