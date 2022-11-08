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لبنان

بعد اشكال "صار الوقت".. قرار حاسم لـ "الوطني الحر"

Lebanon 24
08-11-2022 | 02:05
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 أصدر "التيار الوطني الحر" مذكرة حملت الرقم 14/م ن/ 2022، قضت بمقاطعة برنامج "صار الوقت" على شاشة الـMTV .

وأوضحت أنه "بعد التعدي الفادح على المشاركين من شباب وشابات التيار في برنامج "صار الوقت" على شاشة الـMTV ، وذلك من قبل المجموعة الأمنية من للبرنامج، يطلب من جميع المسؤولين والناشطين في التيار الالتزام بقرار مقاطعة برنامج "صار الوقت" ضيوفا وجمهورا وذلك حتى إشعار آخر".
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وذكرت "بوجوب الالتزام التام بالآلية الصادرة بتعميم الرئيس (13/2021) فيما خص الظهور الاعلامي للمسؤولين في التيار لناحية أخذ الاذن والتبليغ وتنسيق المضمون وذلك تحت طائلة المساءلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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