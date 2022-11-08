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لبنان

نقولا نحاس: مسألة تأمين الفيول للوصول إلى 10 ساعات كهرباء تجري على قدم وساق

Lebanon 24
08-11-2022 | 02:32
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رأى النائب السابق نقولا نحاس ان "أمثلة الشغور في السابق لم تحلّ إلا بتسويات واليوم نحن متجهون نحو أفق مسدود إذا لم يكن هناك مبادرات للحلّ".

وكشف نحاس عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 اننا "ذاهبون إلى شغور طويل إذا لم يحصل أي شيء يقرّب الفرقاء من بعضهم وخصوصاً أن الظروف مختلفة عن شغور العام 2008 وشغور 2014 – 2016".
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وأضاف: "يجب أن يحصل توافق مع صندوق النقد وتطبيق القوانين التي أعدتها الحكومة وعلى مجلس النواب إقرار هذه القوانين لأن التوافق مع الصندوق يؤمن تغطية عجز الموازنة".
وتابع: "الاتفاق مع صندوق النقد يفتح الباب للاتفاق مع الصناديق الأخرى والمسألة ليست خلافاً على أشخاص بل على كيفية إدارة البلد في المرحلة المقبلة".
واردف، "مسألة تأمين الفيول للوصول إلى 10 ساعات كهرباء تجري على قدم وساق ولدي أمل أن نصل إلى هذا الأمر في كانون الثاني".
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