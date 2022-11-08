طفل يتعرض للضرب المبرح في احدى الحضانات لأكثر من 20 دقيقة (صور)

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تعرض طفل في احدى الحضانات للضرب المبرح على مدار عشرين دقيقة متواصلة من قبل أحد زملائه، وكتبت والدته السيدة غيدا الدايخ عبر صفحتها على "فيسبوك"، التفاصيل التالية:"لح خبركن قصتي..قصة ام قررت تشتغل لتفتش عمستقبل ابنها ... قصة أم أمنت ابنها و روحها و عمرها بالحضانة ليكونوا بيتوا التاني. بس اللي صار انه ابني كان ضحية مستضعفة للإهمال و قلة الانتباه. ابني اتعرض للضرب المبرح و القاسي جدا جدا على ايد أحد الأطفال معه بالصف اللي استفرد فيه. و حسب تقرير المستشفى ابني اتعرض للضرب لما لا يقل عن ٢٠ دقيقة و المعلمات و المسؤولين تاركينه عم يبكي و يتوجع كل هالوقت و المبررات ولا أسخف ولا اقبح.وين الاهتمام وين الانتباه وين الكاميرات وين وين وين منضل نسأل و كله بطل يفيد انا كيف بدي شيل هالذكرى البشعة من راسي و راس ابني و بيو.."