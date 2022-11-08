رياح وأمطار وحبات برَد… متى ينحسر المنخفض الجوي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ترافقها رياح ناشطة ويحتمل تشكل السيول على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: منخفض جوي متمركز جنوب تركيا ومصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي إلى طقس متقلب حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا.



معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17و 25 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتوقع حدوث انفراجات واسعة بينما تهطل بعض الامطار بشكل محلي، وتشتد حدة اﻷمطار والعواصف الرعدية ليلا مع احتمال لتساقط حبات البرد. تشهد الجبال اللبنانية تساقط للثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ترافقها رياح ناشطة ويحتمل تشكل السيول على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة. الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ترافقها رياح ناشطة ويحتمل تشكل السيول على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.