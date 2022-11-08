بالأرقام... أسعار المحروقات ترتفع من جديد

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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 34000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 22000 ليرة لبنانية، والغاز 10000 ليرة لبنانية.وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:- البنزين 95 أوكتان: 777000 ل.ل.- البنزين 98 أوكتان: 794000 ل.ل.- المازوت: 879000 ل.ل.- الغاز: ل.ل