قرار هام من كركي.. هذا مضمونه

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكّرة حملت الرقم 60 بتاريخ 8/11/2022 قضى بموجبها الطلب الى جميع مديريّات ومكاتب الصندوق عدم قبول أي تصريح استخدام جديد أو إعلام استخدام جديد لأي أجير، خاضع لقانون العمل ويعمل بدوام كامل، بأجر أقل من 2600000 ل.ل وذلك بناء على أحكام المرسومين رقم 9129 تاريخ 12/5/2022 ورقم 10598 تاريخ 19/10/2022، واستناداً الى مداولات لجنة المؤشّر،

هذا الإجراء يأتي ضمن سياق الإجراءات والتدابير المناسبة والضرورية التي تعهّد د.كركي على اتّخاذها من أجل تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين، خاصّة وأنّ المؤسسات لم تعد تقاضي العاملين لديها مبالغ كالتي كانت قبل تدهور سعر صرف العملة الوطنية.

وعليه، فإنّ هذا التدبير الرقابي سوف يرفد الصندوق باشتراكات إضافية وبالتالي شوف يساهم في تأمين جزء من التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية المزمع إقرارها في أقرب فرصة متاحة.