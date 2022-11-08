الخوري بحث مع سفير باكستان في التعاون القضائي

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، سفير باكستان لدى لبنان سلمان أطهر في زيارة تعارف، تم خلالها البحث بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى سبل التعاون الثنائي في المجال القضائي بين البلدين.

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كما تم الاتفاق على استكمال الاجتماعات لبلورة خطة تعاون مشتركة تتضمن توقيع اتفاقيات قضائية بين لبنان وباكستان في مجالات عدة.