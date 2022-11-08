دبوسي يشارك في إجتماع اللجنة المالية لإتحاد الغرف العربية في الكويت

يشارك رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، في إجتماع اللجنة المالية لإتحاد الغرف العربية المنعقد في الكويت، ضمن مقر غرفة التجارة الكويتية.



وبحسب بيان الغرفة، "الإجتماع سيكون مناسبة لعقد سلسلة لقاءات موسعة يشارك فيها دبوسي للبحث في تعزيز العلاقات بين غرف التجارة العربية وسبل التعاون المشترك، فضلا عن اللقاءات الثنائية التي سيعقدها دبوسي مع عدد من المسؤولين في الكويت ورؤساء غرف عربية لإطلاعهم على مرتكزات مشروع المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تطلقها غرفة طرابلس الكبرى وأهميته الاستراتيجية بالنسبة للبنان والدول الشقيقة والصديقة".