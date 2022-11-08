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لبنان

ميقاتي التقى رؤساء دول وحكومات وغوتيريس... ماكرون: الأولوية لاجراء الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
08-11-2022 | 05:28
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يلقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة بعد ظهر اليوم في "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، المنعقد في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر.
وكان الرئيس ميقاتي واصل خلال المؤتمر لقاءاته واجتماعاته مع رؤساء الدول والحكومات.
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وفي هذا الاطار إستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس ميقاتي، وتم البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الاوضاع اللبنانية، وأكد الرئيس الفرنسي أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتطام عمل المؤسسات.

رئيسة وزراء تونس
 
 والتقى رئيس الحكومة رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن في حضور وزير البيئة ناصر ياسين.
وفي خلال اللقاء جددت  بودن دعوة الرئيس ميقاتي الى المشاركة في الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكفونية التي ستعقد في 19 و 20 الجاري في جزيرة جربة بعد أن تم تأجيلها في مناسبتين بسبب جائحة كورونا.
 


رئيس ورزاء مصر 
واجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين. وشكر الرئيس ميقاتي لمصر وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات.
 


وزير خارجية بريطانيا
واستقبل الرئيس ميقاتي وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي وتم البحث في العلاقات بين البلدين.
 


غوتيريس
والتقى الرئيس ميقاتي الامين العام للامم المتحدة  انطونيو غوتيريس وجرى البحث في ما اذا كانت الامم المتحدة يمكنها القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان. 
 
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