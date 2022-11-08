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لبنان

ينقل المخدّرات من البقاع... هذا كان مصيره

Lebanon 24
08-11-2022 | 05:52
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

"ضمن إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، للحدّ من هذه الظاهرة على مختلف الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام شبكة بترويج المخدّرات في مناطق الضاحية الجنوبية وبيروت. ومن خلال الرصد والتعقّب، تمّ تحديد مواصفات "فان" عمومي لنقل الركّاب يقوم سائقه بنقل المخدّرات من البقاع وتوزيعها على شبكة من المروجين، من دون علم مستقلّي "الفان". 
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وأضاف: "بتاريخ 28-10-2022، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بنصب كمينٍ محكمٍ في محلّة الجمهور، استخدم خلاله كلب بوليسي في عملية التفتيش، وتمكّنت من ضبط الـ"فان" بعد أن عُثر بداخله على كميّة من المواد المخدّرة، وتوقيف سائقه، ويُدعى    ج. س. (من مواليد عام 1975، لبناني)، وتمّ ضبط حوالى /12/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف وكمية من مادّتي الكوكايين والماريجوانا المعدّة للترويج، مع هاتف خلوي ومبلغ من المال".

وختم البيان: "أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
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