مولوي: شعبة المعلومات تمكّنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية

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وصف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، بعد اجتماع لمجلس الامن المركزي، الوضع الامني في لبنان بـ"المقبول جدا"، مشددا على "استمرار التدابير الامنية في ظل الظروف الصعبة للقوى الامنية ولعدم وجود الكهرباء للقيام بواجباتنا".وقال مولوي: "ناقش مجلس الامن المركزي مسائل تتعلق بمخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين، كما ناقش وضع السجون لجهة تأمين المحروقات والكهرباء والتغذية والطبابة والاستشفاء"، لافتا "الى التحسن الذي طرأ على واقع الطبابة والاستشفاء بجهد مضاعف من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وكل الهيئات المانحة والصليب الاحمر بحيث تم تأمين لقاح الكوليرا لكل السجون على الاراضي اللبنانية".ووعد المواطنين بالحفاظ على الامن "لانه مسؤوليتنا ومسؤوليتهم".وردا على سؤال، أوضح "ان مضخة المياه في سجن رومية يتم اصلاحها بعد عطل طرأ عليها والمياه اصبحت متوفرة".وعن السجناء الذين توفوا بالسجن في الاشهر السابقة، قال مولوي: "لقد سبق واصدرنا بيانا بالظروف الصحية لهؤلاء السجناء وبأعدادهم وأسباب وفاتهم، وهناك تحقيق تقوم به قوى الامن بكل امانة وشفافية وضمير ومسؤولية".وجزم انه "رغم كل الظروف الصعبة منذ سنة وشهرين لم يحدث اي اشكال بين القوى الامنية والمواطنين"، وقال: "أجرينا انتخابات نيابية من دون اية اشكالات امنية وهناك ضبط امني جدي لموضوع مخيمات النازحين، وكل الاجهزة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات الاقتصادية وضعف امكانات قوى الامن، لكنهم يقومون بجهد استثنائي لحفظ الامن، ولم ترتفع نسبة الجرائم عما كانت عليه".وعن اعطاء الاذن بملاحقة المديرة العامة لمصلحة تسجيل السيارات هدى سلوم، قال مولوي: "نحن نعطي الاذن بناء لمراسلة مفصلة واردة من النيابة العامة التمييزية، وأنا ادرس الملف، ونصوب عمل الادارة من دون ظلم او انتقام، ولا نحمي اي مرتكب اطلاقا، ولا نغطي الفساد والفاسدين. وانا بسام مولوي لا اعرقل مسيرة قضائية بملف مثل هذا الملف".واكد "ان كشف مزيد من شحنات المخدرات المهربة الى الخارج دليل على جدية القوى الامنية والعسكرية القيام بمهامها"، وقال: "نحن مستمرون بالعمل مع شعبة المعلومات لضبط المزيد من الشبكات وعمليات تهريب المخدرات، والشعبة اوقفت 8 خلايا ارهابية ولم نعلن عنها لحساسية الموضوع نظرا لمهنية التحقيق وسريته".وشدد "على استقلالية القضاء والنيابة العامة التمييزية تعطي الاشارات دوما"، مؤكداً "اليقظة التامة لحماية لبنان ونظامه مما يحضر له وهذا واجبنا".وقال ردا على سؤال: "ان حكومة تصريف الاعمال تقوم بكل الاعمال التي يمليها عليها ضميرنا وواجبنا ومسؤولياتنا لحماية المواطنين وتكريس السلم في البلد".