Advertisement

لبنان

الثلوج تُزيّن جبل صنين... شاهدوا الصور

Lebanon 24
08-11-2022 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1008645-638035110066742814.jpg
Doc-P-1008645-638035110066742814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "weather of lebanon" المتخصصة بالأحوال الجويّة، صوراً عبر "فيسبوك"، لتساقط أولى الثلوج على جبل صنين، لهذا الموسم.
 
وقالت الصفحة إنّ الصور التقطت فجر اليوم.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى هذا الموسم الثلوج تكلل قمم لبنان.. وهذا موعد انحسار المنخفض الجوي (صور)
lebanon 24
08/11/2022 17:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المنخفض الجوي العملاق اقترب.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج ستتساقط على هذا الارتفاع (صورة)
lebanon 24
08/11/2022 17:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
lebanon 24
08/11/2022 17:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... متى يصل المنخفض الجويّ المتمركز فوق إيطاليا إلى لبنان؟
lebanon 24
08/11/2022 17:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24

صنين

ثلوج

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:34 | 2022-11-08
08:06 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
09:55 | 2022-11-08
09:38 | 2022-11-08
09:18 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website