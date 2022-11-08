الثلوج تُزيّن جبل صنين... شاهدوا الصور

نشرت صفحة "weather of lebanon" المتخصصة بالأحوال الجويّة، صوراً عبر "فيسبوك"، لتساقط أولى الثلوج على جبل صنين، لهذا الموسم.

وقالت الصفحة إنّ الصور التقطت فجر اليوم.