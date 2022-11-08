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لبنان

هذا ما سيقوم به الجيش في مناطق عدّة

Lebanon 24
08-11-2022 | 06:41
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" انه "اعتبارا من 8 /11 /2022 ولغاية 20 /11 /2022 ما بين الساعة 10.00 والساعة 22.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل الرماية - القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
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واشارت الى ان "وحدات من الجيش ستقوم  لغاية 11 / 11/ 2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية وليلية في مختلف المناطق اللبنانية، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية".

المصدر: الوكالة الوطنية
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