كارثة في الدوير الجنوبية!

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حذر اهالي بلدة الدوير الجنوبية من كارثة صحية وبيئية جراء تكدس كميات كبيرة من النفايات بمحاذاة البئر الارتوازية التي تتغذى منها احياء في البلدة بمياه الشفة، خصوصا بعد تساقط الامطار بغزارة امس واختلاط المياه بعصارة النفايات التي نفذت الى جوف الارض.يذكر ان البلدة التي يتجاوز عدد سكانها 15 الف نسمة، تعاني من تكدس النفايات في بعض شوارعها واحيائها، ما يهدد بالاصابة بالتلوث والكوليرا الشائعة التفشي في هذه الفترة .وناشد سكان حي زبيب الجهات المختصة رفع النفايات سريعا، نظرا لما ينبعث منها من روائح كريهة وحشرات، خصوصاً بعد اختلاط مياه الامطار بعصارة النفايات. وقد اعلن احد ابناء الحي عزمه رفع النفايات على عاتقه الخاص، لكن الوجهة التي سترمى فيها هذه النفايات غير معروفة.