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لبنان

مكتب الرئيس ميقاتي ينفي هذه الشائعات

Lebanon 24
08-11-2022 | 08:06
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي: 
يتم التداول الاعلامي بخبر مشاركة وزيرة اسرائيلية في ورشة عمل متخصصة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ  ضمت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جانب وفدي العراق وفلسطين.
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وللتوضيح فان الاجتماع الموّسع تم بدعوة من رئيسي مصر وقبرص وبحضورهما  وبمشاركة دولية وعربية  واسعة، على غرار سائر فاعليات "مؤتمر المناخ"، ولم يتخلله على الاطلاق اي تواصل مع اي مسؤول اسرائيلي. والضجة التي يفتعلها الاعلام الاسرائيلي في هكذا مؤتمرات باتت معروفة الاهداف ، فاقتضى التوضيح.
 
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