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لبنان

مسؤولة أميركيّة وصلت إلى لبنان... ما هدف زيارتها؟

Lebanon 24
08-11-2022 | 08:21
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صدر عن السفارة الأميركيّة في لبنان البيان التالي:

وصلت إلى لبنان اليوم مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور في زيارة تمتد لثلاثة أيام تتمحور حول تقديم الدعم للشعب اللبناني، ولا سيما الذين تأثّروا جرّاء أزمة لبنان الاقتصادية والإنسانية. أكثر من نصف الأسر اللبنانية هم بحاجة إلى المساعدة الغذائية، وهو وضع قد تفاقم بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا، وهذا أيضًا له تأثير سلبي على ملايين اللاجئين الذين يواصل لبنان استضافتهم بكرم.  
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سوف تنخرط  مديرة الوكالة پاور خلال رحلتها مع القيادات في الحكومة اللبنانية ورجال الأعمال للضغط لتنفيذ إصلاحات وسياسات ملحّة، كما وستلتقي پاور بالذين يعملون على مكافحة الفساد وتعزيز دور القطاع الخاص، والطلاب اللبنانيين والسوريين. بالإضافة إلى ذلك، ستلتقي باللاجئين السوريين والمقيمين من المجتمعات المضيفة اللبنانية لتأكيد دعم الولايات المتحدة المستمر.

سوف تقوم پاور بزيارة مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تهدف إلى بناء أنظمة غذائية مستدامة ومشاريع تستخدم الطاقة المتجددة لتوفير مياه الشرب للمجتمعات المحتاجة، مما سيسلط الضوء على جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتصدي لآثار التغير المناخي قبل سفرها إلى شرم الشيخ في مصر من أجل حضور "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" (COP27).
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