قرار جديد لغادة عون.. ماذا جاء فيه؟

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اتخذت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بترك المحامي رامي عليق والمودع ابراهيم بيضون بعد توقيفهما في قضية اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في الحازمية.كما احالت القاضية غادة عون المودع الموقوف علي الساحلي وكاترين العلي التي كانت برفقته على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.