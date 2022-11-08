بري التقى وفد "الجبهة الديمقراطية"

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا قياديا من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، ضم نائب الامين العام للجبهة فهد سليمان وأعضاء المكتب السياسي.



وتناول اللقاء الاوضاع العامة، سيما الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

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