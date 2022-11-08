Advertisement

لبنان

بري التقى وفد "الجبهة الديمقراطية"

Lebanon 24
08-11-2022 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1008694-638035199155442466.jpg
Doc-P-1008694-638035199155442466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا قياديا من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، ضم  نائب الامين العام للجبهة فهد سليمان وأعضاء المكتب السياسي.

وتناول اللقاء الاوضاع العامة، سيما الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:34 | 2022-11-08
08:06 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
09:55 | 2022-11-08
09:38 | 2022-11-08
09:18 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website