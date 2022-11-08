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لبنان

سقوط جزء من سقف في أحد المباني في القبة (صور)

Lebanon 24
08-11-2022 | 08:58
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سقط جزء من سقف منور أحد المباني في منطقة القبة في طرابلس، في محيط مشروع الحريري، من دون وقوع إصابات بشريّة.
 
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