هذا ما ستفعله كل من الجزائر وقطر لدعم لبنان!

عقدت لجنة الشوؤن الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب والنواب الاعضاء.



وقال رئيس اللجنة النائب علامة بعد الجلسة: "ركز البحث في لجنة الشؤون الخارجية على الاطلاع على ما جرى في مؤتمر القمة العربية في الجزائر. وكانت هناك اسئلة عديدة لمعالي الوزير في ما يخص النزوح ودعم الاخوة في الدول العربية لموضوع العودة السريعة للنازحين. وكانت هناك اسئلة عديدة لها علاقة بالانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية، واذا كان هناك موقف داعم وواضح للدولة".

وأضاف: "كان هناك كلام على النزوح، وأطلع معالي الوزير اللجنة على اجواء التعامل في هذا الملف الحساس".وأشار علامة إلى أن "معظم النواب نوّه بالقرارت التي صدرت وبـ"اعلان الجزائر"، والواضح انه تم تجنب بعض الخلافات في المواضيع الحساسة. جرت قراءة للقرارات التي صدرت في مؤتمر القمة وتحديدا الموضوع الذي له علاقة بالقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، حضور لبنان ووضعه ولاسيما من النواحي الاقتصادية والاجتماعية".وتابع: " اوضح معالي الوزير الدور الذي قامت به بعض الدول العربية لدعم لبنان ومساندته، وتحديدا مصر ومساعدتها في موضوع اللقاح ومساعدات طبية اخرى، اضافة الى الجزائر و"سوناطراك" وطريقة التعامل مع هذا الملف بحيث ابدت الجزائر مشكورة استعدادها لتزويد لبنان حاجاته من البترول وغيره، ومعالي وزير الطاقة مفروض ان يتابع هذا الملف. وقطر اعربت عن استعدادها لاستقبال مئة الف لبناني للعمل فيها".وختم: "كان هناك تمن من النواب ان تصدر توصياتنا في موضوع النزوح وهذا العمل سنستكمله وسندهب كوفد للقاء رئيس الحكومة ونتحدث معه في توصيات وخطة عمل وكيف ان نستطيع ان نواكب عمل الحكومة، وسندعو كل المعنيين بالنزوح، على امل ان تكون توصياتنا حاضرة قبل آخر السنة".