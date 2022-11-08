Advertisement

لبنان

باور اتصلت ببو حبيب وأبدت اهتمامها بمساعدة لبنان

Lebanon 24
08-11-2022 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1008702-638035212777535758.jpg
Doc-P-1008702-638035212777535758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اطار التحضير للقاء مرتقب خلال الاسابيع القادمة في واشنطن، وبسبب تعذر اللقاء بداعي سفر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في زيارة رسمية خارج لبنان، أجرت مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية Samantha Power اتصالا هاتفيا بالوزير بو حبيب وأعربت فيه عن حماستها لزيارتها الأولى للتعرف على لبنان والتحديات التي يواجهها. كما أبدت اهتمامها بمساعدة لبنان في هذه الظروف الحرجة لاسيما في مجال الطاقة وشكرت لبنان على مواقفه المبدئية من الأزمة الاوكرانية.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:34 | 2022-11-08
08:06 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
09:55 | 2022-11-08
09:38 | 2022-11-08
09:17 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website