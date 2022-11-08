باور اتصلت ببو حبيب وأبدت اهتمامها بمساعدة لبنان

في اطار التحضير للقاء مرتقب خلال الاسابيع القادمة في واشنطن، وبسبب تعذر اللقاء بداعي سفر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في زيارة رسمية خارج لبنان، أجرت مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية Samantha Power اتصالا هاتفيا بالوزير بو حبيب وأعربت فيه عن حماستها لزيارتها الأولى للتعرف على لبنان والتحديات التي يواجهها. كما أبدت اهتمامها بمساعدة لبنان في هذه الظروف الحرجة لاسيما في مجال الطاقة وشكرت لبنان على مواقفه المبدئية من الأزمة الاوكرانية.

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