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لبنان

تذكير من قوى الأمن للمواطنين... تجنّبوا هذه الطرقات يوم الأحد

Lebanon 24
08-11-2022 | 09:55
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صـــدر عــن المديريـة العـــامـة لقـوى الأمـن الداخـلـي ـــ شعبـة العـلاقـات العامة مـا يلـي:

تنظم "جمعية بيروت ماراثون" يوم الأحد في 13-11-2022 سباق "ماراثون بيروت الدولي"، انطلاقًا من وسط بيروت إلى الحمّام العسكري وصولًا إلى منطقة ضبيّة.
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يرجى من المواطنين الكرام تجنّب سلوك طرقات الماراتون في خلال الفترة الصباحية والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.

 كما باستطاعتهم الاطلاع على مسار السباق بالتفصيل على الرابط التالي عبر موقع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي: https://isf.gov.lb/ar/iambeirut/


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