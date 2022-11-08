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لبنان

نقل مجريات مونديال قطر... هذا ما أعلنه وزير الإعلام

Lebanon 24
08-11-2022 | 10:28
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 استبعد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، امكانية نقل مجريات مونديال قطر 2022 كهبة، كاشفا "ان هناك عرضا جيدا من الجانب القطري بامكانية تمويله".

وقال :"الهدف الاساسي هو ان ينقل تلفزيون لبنان مباراة كأس العالم ليشاهدها جميع اللبنانيين من دون ان يدفعوا أي بدل"، لافتاً إلى الى انه عقد لقاءات خارج البلاد مرتين من دون اعلان "لتحقيق هذا الامر". وقال: "خلال أسبوع من اليوم، من المفترض ان نحصل على جواب، وسيكون شفافا امام كل اللبنانيين". 
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وكشف المكاري عن تحضيرات لإطلاق "بيروت عاصمة الاعلام العربي"، واصفا الامر بـ"التحدي الكبير"، لافتا الى "ان لجنة وزارية وأخرى ادراية ستشكلان للمتابعة وسنعلن التفاصيل في مؤتمر صحافي قريبا"، آملا الافادة من كل طاقاتنا للعودة الى الساحة الاعلامية".
 
ولفت  الى ان هناك "نحو 51 في المائة في نجاح امكانية نقل تلفزيون لبنان للمونديال".
 
وسياسيا، رأى المكاري ان سليمان فرنجية "مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وهو قادر على محاورة الجميع بكل حرية وشفافية.

وقال: "فرنجية ليس مرشح "حزب الله"، بل هو مرشح لبناني يؤيده "حزب الله"، معتبرا ان للنائب ميشال معوض "مواقفه السياسية الواضحة وفريقه رشحه".

كلام الوزير المكاري، جاء في خلال زيارته مبنى إذاعة "صوت الغد " حيث إلتقى رئيس مجلس الإدارة وديع ابو جودة وأسرة الإذاعة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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