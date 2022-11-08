الديمقراطي اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بصياغة نظام سياسي جديد

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أشار المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني اثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب طلال أرسلان في خلدة، إلى أنه "لطالما أكدنا منذ سنوات أن النظام السياسي القائم في لبنان بحاجة إلى تغيير بعدما أثبت فشله وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه من مشاكل وفساد وضرب لكل مؤسسات الدولة وإداراتها، واليوم نجدد التأكيد على ضرورة إعادة صياغة نظام سياسي جديد للبلاد بعيداً عن المحاصصة والزبائنية والطائفية يلبي طموح الأجيال الصاعدة وتطلعاتهم، ويساهم في إنقاذ البلد من أزماته الناجمة عن النظام الحالي مع مراعاة التنوّع والإختلاف في لبنان، علماً أنّ كل كلام يفسّر طرحنا هذا دعوة للمثالثة أو غير المثالثة هو محض تشويه للحقيقة وافتراء".وكرر في بيان مطالبته بـ"ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون في هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ القرارات الإصلاحية التي من شأنها وقف الإنهيار والحدّ من التلاعب بسعر الصرف والقيمة الشرائية للمواطنين التي باتت كارثية".وندد المجلس بـ"الحادثة الأليمة التي حصلت اثر انهيار سقف إحدى الغرف داخل مدرسة الاميركان الرسمية المختلطة في جبل محسن بطرابلس وأدت إلى وفاة طالبة واصابة طالبة ثانية"، مناشدا "الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية المختصة، ضرورة العمل على ترميم ومعالجة كل المدارس الرسمية التي تعرض التلاميذ للخطر"، متقدما بالتعزية من أهل الطالبة، ومتمنيا الشفاء للطالبة المصابة.ونوه بدور "الأجهزة الأمنية والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها والمؤسسة العسكرية في ظلّ الفراغ شبه الشامل في البلاد"، معتبرا أن "مضاعفة جهودها وعملها في هذه المرحلة هو أمر أساسي للمحافظة على الأمن والإستقرار إلى حين الخروج من النفق المظلم والمجهول نتيجة شلل المؤسسات الدستورية".